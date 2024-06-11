Нутрициолог раскрыла, как нормализовать работу ЖКТ

Чтобы нормализовать работу ЖКТ, нужно добавить в рацион ферментированные продукты, например, кефир и натуральный йогурт, рассказала в беседе с Lenta.ru нутрициолог Катерина Кузина. По ее словам, такие продукты богаты пробиотиками.

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Специалист объяснила, что пробиотики поддерживают микрофлору кишечника. Также для того, чтобы разгрузить желудок, рекомендуется есть зелень, которая богата витаминами и минералами. Нужно добавить в рацион еще творог, рыбу и птицу, которые являются источниками белка.

Белки должны составлять 50% рациона, — подчеркнула эксперт.



Нутрициолог добавила, что в день нужно есть примерно 300–400 г овощей и фруктов, так как в них много клетчатки, полезной для желудка и всего ЖКТ. Кроме того, лучше отказаться от жареной и быстрой пищи, алкоголя, газированных напитков и быстрых углеводов, заключила Кузина.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина заявила, что употребление жевательной резинки и большого количества белковой пищи может привести к метеоризму. Она добавила, что продукты с большим количеством клетчатки также способны вызвать вздутие живота. По словам врача, еще одной причиной метеоризма может стать непереносимость лактозы или чувствительность к белку молока.