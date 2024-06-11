Биолог рассказала о типичных ошибках при попытках похудеть

Биолог и сотрудник Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, в каких случаях диеты могут оказаться контрпродуктивны. Эксперт отметила, что жесткие ограничительные диеты и голодание могут помочь быстро сбросить вес, но потерянные килограммы вернутся вскоре после возвращения к нормальному рациону питания.

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Лялина также отметила, что обезжиренные продукты, которые продаются под видом полезного питания, могут содержать сахар и различные добавки, которые в итоге делают продукт еще более калорийным, чем обычный его аналог. Искусственные подсластители содержат также диетические напитки.

Биолог рекомендует не пропускать завтрак или любые другие приемы пищи, кроме ужина, если вы скоро ложитесь спать.

Кроме того, отмечается, что различные таблетки и добавки не имеют подтверждения своей эффективности, но обладают массой побочных эффектов.

Что касается физических упражнений, эксперт предупредила, что кардионагрузка на беговой дорожке без силовых упражнений может привести к потере мышечной массы.

В целом же рекомендуется с большой осторожностью подходить к различным модным трендам, таким как интервальное голодание и кетодиета.

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