Как из-за недосыпа можно растолстеть

В Первом московском медуниверситете имени Сеченова состоялась конференция «Поколение вне возраста. Превентивная медицина, нутрициология, биохакинг — технологии будущего». На мероприятии выступил заведующий отделением медицины сна Клиники нервных болезней имени Кожевникова Михаил Полуэктов. NEWS.ru публикует выдержки из его речи о том, как сон влияет на здоровье и долголетие.

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Из чего состоит сон

Метод электроэнцефалографии позволяет в реальном времени видеть, как работают нейроны. И уже давно доказано: головной мозг по-разному ведет себя во время бодрствования, поверхностного сна и глубокого сна. Во время разных фаз сна нервная система выполняет разные виды деятельности.

В течение ночи переходы из одной стадии сна в другую происходят от четырех до шести раз. Нет никакого другого состояния сознания, настолько предсказуемого, как сон, который, видимо, генетически так запрограммирован, что через определенное время все повторяется. Ученые пока не могут объяснить данный феномен, но есть версия, что это объясняется процессами обработки информации.

Неоднородность сна, скорее всего, связана с тем, что разные его фазы отвечают за восстановление разных функций. За восстановление физических сил в большей степени отвечает медленная фаза, которая длится три четверти всего времени сна. За психическое восстановление — быстрая фаза.

Что такое медленная фаза

Когда говорят, что дети растут во сне, это действительно так: еще в 1968 году исследование показало, что 70% суточной продукции гормона роста выбрасывается в первом периоде медленного или глубокого сна. А гормон роста нужен еще и для восстановления утраченных клеток, стимуляции их роста и деления, а также настройки деятельности внутренних органов.

С этой фазой сегодня модно связывать функцию «очищения от шлаков». Раньше много говорили про «чистку» кишечника, а теперь — мозга. В данном случае это правда: в 2013 году ученые показали на мышах, что во время сна выброс вредных белков бета-амилоидов, которые образуются в процессе клеточных реакций в головном мозге, увеличивался в полтора раза. Сегодня очень многие лаборатории мира ищут способы воздействия на этот механизм для решения проблемы старения населения и развития деменции.

Теория «замусоривания» мозга сейчас является доминирующей для объяснения процессов развития болезни Альцгеймера. И «очищение» мозга как раз происходит в фазе медленного сна. Многие исследования показали: когда пожилые люди спят меньше, у них возникает больше проблем с когнитивными способностями по сравнению с теми, кто не страдает нарушениями сна.

Что такое быстрая фаза

Есть такое выражение «утро вечера мудренее». Оно означает, что зачастую вечером, когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, мы не знаем, что делать, куда бежать, за что хвататься. Но поспав, мы утром по-новому смотрим на вещи: «Что здесь такого? Надо делать так-то и так-то, и все получится».

Во время быстрого сна работает определенный механизм, который позволяет постепенно «терять» эмоции и то, что называется «аффективной насыщенностью». В результате наутро мы остаемся с чистой информацией о той или иной ситуации и уже знаем, что с ней делать.

Что такое сновидения

Сновидения возникают при фазе быстрого сна. В это время человек очень быстро двигает глазными яблоками. Еще в 1960-е годы исследователи обратили внимание, что движение глаз, вероятно, связано со слежением спящего за содержанием сна.

Никакой загадочности и мистики в сновидениях нет. Раз в полтора часа в определенном центре головного мозга включается генератор импульсов — он раздает возбуждающие сигналы, которые растормаживают рандомные воспоминания как из недавно пережитого, так и из чего-то неожиданного, почти забытого. Воспоминания представляются нашему внутреннему взору, и мозгу надо объяснить, почему он эту чушь увидел.

В итоге мозг выстраивает из разных картинок нарратив сновидения. Это называется активационно-синтетическая модель. Она объясняет возникновение сновидений с точки зрения обычной естественнонаучной модели мира.

Чем опасно недосыпание для здоровья

Нехватка сна негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. У людей среднего возраста, чем меньше они спят, тем сильнее поднимается артериальное давление.

Нарушение сна плохо отражается на эндокринной системе. Исследования показали, что недосып повышает риск развития сахарного диабета.

Нехватка сна связана с формированием избыточной массы тела. Согласно исследованиям, минимальные значения распространенности ожирения наблюдаются у людей с нормальной продолжительностью сна. При сокращении или увеличении времени риск повышается. Механизмы этого явления пока не понятны.

Нарушение сна негативно влияет на иммунитет. Ученые закапывали испытуемым капли с риновирусом и ждали, когда у них начнется ОРВИ. Из тех, кто спит семь и больше часов в сутки, заболели 17%, из тех, кто спит по пять-шесть часов, — 30%. То есть даже незначительное сокращение сна приводит почти к росту сопротивляемости организма вирусной инфекции.