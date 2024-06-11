Названы первые признаки менопаузального старения лица

Если запускается процесс деформации овала лица, это говорит о менопаузальном старении, которое начинается к 50 годам. Об этом «Газете.Ru» рассказала дерматолог, косметолог клиники лазерной косметологии Delete Инна Коробкова.

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«Под влиянием гормональной перестройки организма снижается плотность кожи, возникают птозы, наиболее заметные в области назолабиальных складок, шеи и век. Вследствие замедления общего обмена веществ снижается синтез кожного сала, поэтому эпидермис становится более сухим, теряет способность удерживать влагу», – объяснила врач.



По ее словам, к этому возрасту в уход за кожей должна входить вся известная науке «тяжелая артиллерия»: пептиды, факторы роста, производные сахаров, антиоксиданты и энергостимуляторы.

«Лифтинговый эффект дополняют антиоксидантами, регидратантами (в приоритете наиболее сильные, вроде гиалуроновой кислоты) и маслами. Питательным компонентам стоит уделить особое внимание и искать в составе ухода масло карите (природный источник токоферола), масло рисовых отрубей, масло картамуса или кориандра – словом, те натуральные компоненты, где преобладают полиненасыщенные жирные кислоты», – рассказала дерматолог.



Врач также подчеркнула, что такой антивозрастной уход проводится или постоянно, или курсами по 3-4 месяца.