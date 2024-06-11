Врачи объяснили, чем опасен картофель фри

В статье, опубликованной в Daily Mail, проводится сравнение употребления картофеля фри с курением и утверждается, что одна порция картошки фри равна одной выкуренной сигарете. Однако, по мнению экспертов, вред для здоровья связан не столько с самим картофелем, сколько с маслом, в котором он готовится.

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Во фритюре также жарят другие продукты, такие как креветки, кольца кальмара, лук и сырные палочки. В процессе жарки в масле образуются канцерогенные вещества — альдегиды, которые могут быть опасны для здоровья.

Эндокринолог Олег Ирышкин отмечает, что основной вред от такой пищи могут получить посетители, которые приходят в заведение в последний день перед заменой масла. Он также указывает на то, что подсолнечное масло, которое часто используется в России, может быть более вредным, чем рапсовое или соевое масло, которое часто используется на Западе и в США.

Диетолог Людмила Денисенко отмечает в разговоре с KP.RU, что при нагревании масла выше точки дымления, что происходит при готовке во фритюре, канцерогены накапливаются быстрее.

Эксперт Зухра Павлова подчеркивает, что альдегиды — это целый класс органических соединений, и не все они могут быть опасны для здоровья. Опасность представляет только формальдегид, который является одним из представителей этого класса и очень токсичен.

Кардиолог Наталья Гаврилюк также отмечает вред курения, приводя серьезные факты. Она говорит, что 50% всех смертей курящих связаны именно с курением, половина из них — с ишемической болезнью сердца, инфарктами и инсультами. Курение является вторым после повышенного артериального давления фактором риска инвалидности. В среднем человек, который курит на протяжении жизни, с вероятностью 50% умрёт из-за курения, потеряв приблизительно десять лет жизни. У курящих моложе 50 лет риск заболеваний сердца и сосудов выше в пять раз по сравнению с теми, кто не курит, заключила она.