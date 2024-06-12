Как редис помогает защитить ДНК от разрушения

Редис относится к крестоцветным растениям, которые содержат антиоксиданты и антоцианы. Эти вещества помогают защитить ДНК от разрушения и запускают процесс самоуничтожения в злокачественных опухолях. Кроме того, редис богат бета-каротином, который является предшественником витамина A и отвечает за иммунную систему и сумеречное зрение, а также защищает кожные покровы и слизистые от проникновения вирусов, сообщила она.

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В редисе содержится до четверти суточной нормы витамина С, витамины группы В, фолиевая кислота, калий и магний. Магний играет важную роль в формировании костной системы и благотворно влияет на нервную систему.

Редис также содержит органические масла, такие как горчичное, которые улучшают пищеварение и обладают бактерицидным действием. Редис и его сок можно использовать как отхаркивающее и антибактериальное средство, что поможет быстрее справиться с заболеванием. Кроме того, редис обладает мочегонным эффектом и может быть полезен при проблемах с мочевым пузырём, отметила диетолог в разговоре с «Вечерней Москвой».

Клетчатка в редиске является прекрасным кормом для нашего микробиома, который влияет на работу иммунной и сердечно-сосудистой систем. Многие исследования подтверждают, что состояние микробиома также влияет на настроение.

Редис — низкокалорийный продукт, который позволяет быстро достичь насыщения. Он улучшает пищеварение, стимулирует выработку желудочного сока и обладает желчегонным эффектом, что помогает лучше расщеплять жиры. Однако при наличии камней в желчном пузыре употребление редиса следует ограничить, чтобы избежать желчных колик, предупредила эксперт.

Противопоказанием к употреблению редиса являются гастрит, язва, панкреатит, гипотиреоз, заболевания печени и мочевого пузыря.

При выборе редиса следует отдавать предпочтение не слишком крупным корнеплодам, чтобы они были сладкими. На свежесть редиса указывают зелёная, не вялая ботва и белый бодрый «хвостик». Внутри овощ должен быть без пустот, не ватным. Свежий редис может храниться в холодильнике длительное время. Его можно употреблять в чистом виде, добавлять в салаты и другие блюда.

Как и любой другой продукт, редис следует употреблять в адекватном количестве, чтобы получить максимальную пользу для здоровья, заключила Соломатина.

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