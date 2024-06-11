Гастроэнтеролог рассказала, как правильно есть мороженое

Мороженое – это десерт, который пользуется популярностью как среди детей, так и взрослых. Но по словам гастроэнтеролога Натальи Шульгиной, злоупотреблять им не стоит. Особенно, когда речь идет о мороженом на основе заменителя молочного жира.

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Чаще всего в качестве заменителя в них используется пальмовое масло, которое тяжело переваривается организмом. Если не ограничивать употребление искусственных растительных жиров, последствия могут быть весьма печальными, от системного воспаления до развития тяжелых заболеваний.

Мороженым, которое готовят с использованием натуральных сливок, тоже не стоит злоупотреблять, так как это высококалорийный продукт, содержащий углеводы.

Поэтому при сахарном диабете, в преддиабетическом состоянии, при лишнем весе от мороженого лучше вовсе отказаться.

Чтобы не навредить себе, мороженое стоит есть не более двух-трех раз в неделю между основными приемами пищи. Сочетать десерт с другими продуктами не стоит, рассказала Шульга.

Также медик призывает не откусывать мороженое, особенно детям. ИМ лучше всего давать мороженое комнатной температуры.

Нарушение рекомендаций грозит проблемами с ЖКТ, ожирением, в том числе печени, болезнями поджелудочной железы. Все это может стать причиной развития гепатита и панкреатита, подытожила врач.

Между тем, ранее сообщалось, что не стоит увлекаться мороженым в жару. Как оказалось, лакомство – причина изменения запаха пота, так как в нем много сахара. Углеводы, выделяющиеся с потом, становятся средой обитания бактерий, которые делают запах пота неприятным и резким.

Кроме того, мороженое не стоит смешивать со спиртным. Такое сочетание может быть опасно для мозга и желудочно-кишечного тракта.