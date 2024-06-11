Эксперт дал совет по выбору зубной пасты

Зубную пасту с фтором следует использовать всем людям, проживающим в регионах с низким содержанием фторид-иона в водопроводной воде, рассказала менеджер по развитию продуктов бренда «Лесной бальзам» Вера Бирюкова. Совет по выбору зубной пасты она дала в комментарии для «Ленты.ру».

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Специалистка заявила, что около 90 процентов населения России проживает в регионах с дефицитом содержания фтора в питьевой воде. Среднее содержание элемента находится в пределах 0,1-0,3 миллиграмма на литр, этот показатель ниже необходимого минимума 0,5 миллиграмма на литр. При таком содержании организму необходимо получать фтор другими способами, в том числе из зубной пасты, заверила Бирюкова.

Фтор играет важную роль в укреплении костного скелета и зубной эмали, обеспечении нормального роста ногтей и волос, в биохимических реакциях и других физиологических процессах человека. Поэтому достаточное насыщение им важно не только для сохранения целостности зубов и профилактики кариеса, но и для здоровья в целом, - Вера Бирюкова, эксперт



В то же время, по словам Бирюковой, при повышенном содержании фтора в воде от уходовых средств с фтором может развиться флюороз — повреждение эмали, возникающее из-за переизбытка фтора.

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