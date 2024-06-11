Перечислены главные ошибки при ходьбе для похудения

Ходьба как вид физической активности имеет множество преимуществ. В том числе она помогает улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, настроение, повысить уровень энергии. Тем не менее большинство людей склонны саботировать свои усилия по похудению некоторыми ошибками.

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Нехватка времени на прогулки. Старайтесь уделять не менее 150 минут упражнениям средней интенсивности или 75 минутам упражнений высокой интенсивности в неделю. Если вы только начинаете тренироваться, то постепенно увеличивайте ежедневное количество шагов и стремитесь делать около 10 000 шагов в сутки. Сделайте ходьбу в целом регулярной частью своей жизни.

Отказ от увеличения интенсивности ходьбы. Если вы хотите похудеть, то вам нужно повышать интенсивность ходьбы. Это позволит сжигать больше калорий и улучшит работу сердечно-сосудистой системы. Это можно сделать при помощи ношения утяжелённого жилета или рюкзака, пары лёгких гантелей, прогулок по холмам, тропам, неровным поверхностям, увеличения темпа, интервальной ходьбы, изменения скорости и прогулок по уклонам.

Пропуск разминки и заминки. Это может привести к травмам и помешать прогрессу.

Пренебрежение питанием. Избегайте высококалорийных, сладких и обработанных продуктов и сосредоточьтесь на диете, богатой овощами, фруктами, нежирными белками и цельнозерновыми продуктами.

Недостаток увлажнения. Обезвоживание может привести к усталости и снижению работоспособности. Пейте воду до, во время и после прогулок. Особенно в жару.

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Хождение в неправильной обуви. Это может привести к дискомфорту и травмам. Найдите себе пару, которая будет удобной и хорошо сидеть по размеру.

Отсутствие силовых тренировок в распорядке дня. Дважды в неделю рекомендуется уделять время силовым упражнениям. Силовые тренировки наращивают мышцы, что ускоряет обмен веществ и помогает сжигать больше калорий даже в состоянии покоя.

Недостаток времени на восстановление между тренировками. Это может привести к перетренированности, усталости и травмам.

Несоблюдение режима. Для достижения прогресса важно регулярно гулять и придерживаться режима дня. Установите определённый график и соблюдайте его.

Отказ от смены маршрута ходьбы. Чтобы прогулки были интересными, регулярно меняйте их маршруты. Исследуйте новые районы, парки или тропы.