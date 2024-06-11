Доктор рассказал о полезных свойствах цикория

Многие взрослые люди задаются вопросом, нужно ли снижать холестерин. Известный теледоктор Александр Мясников не только ответил на вопрос, но и назвал чудо-напиток, который поможет избавиться от бляшек.

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Этим напитком оказался цикорий, который полезен для сердечно-сосудистой и нервной системы. Кроме того, он снижает уровень глюкозы и холестерина в крови.

Теледоктор объяснил, что перед приемом лекарств от холестерина нужно разобраться, из-за чего он повышен: из-за «плохого» или «хорошего» холестерина. В таком случае необходимо обратиться к врачу.

Мясников добавил, что для профилактики образования бляшек в сосудах важно пить цикорий, в котором есть инулин, снижающий уровень холестерина, триглицеридов и очищающий сосуды от холестерина. Кроме того, цикорий укрепляет иммунитет и снижает вес.

Ранее кандидат медицинских наук Александр Шишонин рассказал, что общепринятые нормы холестерина — от 3,3 до 5,5 ммоль/л — являются неверными, так как основаны на неактуальных исследованиях, а низкий уровень холестерина говорит о проблемах со здоровьем. Многие уверены, что высокий холестерин является причиной различных заболеваний, и стараются снизить показатели всевозможными способами, однако делать этого не стоит, поскольку здоровью может быть причинен непоправимый вред, пояснил он.