Медики объяснили, есть ли безопасная доза алкоголя

Медицинская статистика показывает, что самый лучший вариантом является полный отказ от спиртного.

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Врачи напоминают жителям региона, что потребление алкоголя – один из главных факторов смертности среди трудоспособного населения. С ним связано около 69% смертей от поражения печени и 61% смертей от кардиомиопатии и миокардита.

Алкоголь опасен для мозга, так как этанол проникает во все его системы. Спиртное провоцирует тромбоз и гибель нейронов. Все один стакан вина снижет эффективность работы мозга на две недели.

Средняя продолжительность жизни людей, потребляющих спиртные напитки, на 10-15% ниже непьющих, сообщает облздрав.

Потому медики в очередной раз напоминают, что нет безопасных доз алкоголя. Каждые раз его употребление – риск для здоровья. Нельзя рекомендовать человеку потреблять какой-то вид алкогольной продукции, так как безопасный градус – исключительно ноль.