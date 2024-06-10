Чеснок при ежедневном употреблении оказался полезен для здоровья

На протяжении тысячелетий чеснок использовался в медицинских целях. Считалось, что он обладает противовоспалительными свойствами. Новое исследование показало, что этот продукт или чесночные добавки могут улучшить показали холестерина и сахара в крови.

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Согласно большому метаанализу, опубликованному в журнале Nutrients, употребление чеснока помогает улучшить уровень холестерина и сахара в крови. Этот анализ объединил результаты 29 исследований с участием более 1500 человек в целом.

Результаты новой научной работы согласуются с тем, что показали предыдущие исследования. В частности, с тем, что употребление чеснока способствует некоторому снижению уровня A1C и небольшому снижению уровня ЛПНП (или «плохого») холестерина.

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Однако у недавнего исследования есть и некоторые ограничения. К примеру, число участников в метаанализе было небольшим. Кроме того, чесночные добавки, использующиеся в различных исследованиях, чрезвычайно отличаются друг от друга.

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