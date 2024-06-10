Дыхательная практика, которая поможет быстрее уснуть

Дыхательные упражнения могут помочь быстрее заснуть за счет расслабления. Один из эффективных методов – техника дыхания «4-7-8», рассказал «Газете.Ru» врач-невролог медицинской компании СберЗдоровье Максим Панков.

© Unsplash

«Она основана на дыхательных упражнениях пранаямы, древней йогической практики контроля дыхания. Было доказано, что эти типы осознанных дыхательных упражнений помогают снижать стресс и расслабляться. Глубокое дыхание, практикуемое в рамках техники «4-7-8», помогает успокоить тело, активируя парасимпатическую нервную систему с помощью блуждающего нерва, который отвечает за отдых и расслабление», – рассказал Панков.



По его словам, перед выполнением практики нужно найти удобное место, где можно сидеть с прямой спиной. Также упражнение можно делать, лежа на кровати.

«Нужно прижать язык к задней части верхних зубов и держать его там. Полностью выдохнуть через рот вокруг языка, издавая свистящий звук. Закрыть губы и вдохнуть через нос, считая от 1 до 4. Задержать дыхание на счет от 1 до 7. Полностью выдохнуть через рот, издавая свистящий звук, считая от 1 до 8. Так выглядит один цикл. Повторить нужно еще три цикла», – отметил врач.



Как рассказал Панков, делать упражнение можно каждый раз, находясь в состоянии стресса, или перед засыпанием. По мере привыкания к технике можно увеличить количество циклов до восьми. Иногда во время упражнений можно почувствовать головокружение, – со временем это пройдет.

Ранее россиянам рассказали, как определить суточную норму белка.