Эксперты рассказали о преимуществах кваса для здоровья

Квас представляет собой напиток, приготовленный из ржаного хлеба и солода, с использованием процессов брожения. Эксперты рассказали о его полезных свойствах для здоровья.

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Содержащиеся в квасе пробиотики, особенно Lactobacillus reuteri, поддерживают пищеварение, процессы детоксикации печени, снижают уровень холестерина, укрепляют иммунную систему, стабилизируют кислотно-щелочной баланс. Хлебный напиток содержит всего три калории на 100 мл, в нём почти нет жиров.

Но стоит помнить, что квас подходит не всем. Людям с чувствительным пищеварением или определёнными заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) перед употреблением следует проконсультироваться с врачом или диетологом.