Эксперт объяснил, помогает ли бег сбросить вес

Бег помогает сбросить вес, но только при соблюдении принципов здорового питания и правильной тренировки. Об этом рассказала Кандидат в мастера спорта России по лёгкой атлетике, тренер по бегу Саманта Акылбекова. Эксперта цитируют «Аргументы и Факты».

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«Длительность одной тренировки должна быть не менее 40 минут (это и бег, и упражнения на общую физическую подготовку). Только после этого временного промежутка начинают расщепляться жиры, а до него организм будет обращаться к гликогену, накопленному в клетках печени и мышцах. Чтобы уменьшить жировую массу, нужно потратить больше энергии, чем вы потребили. Это значит, что любое количество физической нагрузки работает во благо жиросжигания только в сочетании с правильным питанием», — рассказала тренер.



Чтобы сбросить вес и повысить уровень выносливости, нужно следовать нескольким правилам: