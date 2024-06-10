Говядина и свинина не рекомендованы. Стоит употреблять рыбу или курятину.

Об этом академик РАН, главный санитарный врач России предупредил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«В последнее время медицинское сообщество очень упрямо говорит о том, что, допустим, после 65 красное мясо старшему поколению надо сильно ограничить, вообще от него отказаться, заменить рыбой, курятиной и так далее. Потому что есть некоторые данные, что это способствует развитию онкологических заболеваний именно у старшей группы. Там сложный механизм. За человеческую жизнь в каждом организме вырабатывается ежедневно миллионы клеток, которые могут стать онкогенами. Но за счёт того, что метаболизм налажен, а иммунная система справляется с этим, не наступает какой-то сбой. Но у старшего поколения иммунные процессы уже ослабевают».



Ранее Геннадий Онищенко счёл «самым высоким» объём потребления мяса в РФ в 2024 году. По мнению академика РАН, такие цифры говорят о благополучии граждан.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» главный санитарный врач России назвал белковую пищу «самым дорогим и важным» индикатором продовольственной безопасности.

На пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин заявил о 100-процентной обеспеченности России мясом. Президент назвал это успешным примером экономической стратегии сокращения доли импорта за счёт роста собственного производства.