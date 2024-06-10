Эксперт рассказал, кому противопоказаны пробежки

Считается, что летние пробежки хорошо подходят для улучшения физической формы. Но стоит помнить, что при проблемах с коленными суставами заниматься бегом не рекомендуется, особенно если имеется лишний вес. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik спортивный врач Илья Мелехин.

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Если масса тела высокая, то бегать точно не следует. Бег по жесткой поверхности, например, по асфальту, почти мгновенно «убьет» колени. Поэтому лучше ходьба в высоком темпе, она для коленей менее опасна, уточнил Мелехин.

Крутить педали велосипеда или плавать намного безопаснее для коленных суставов, уверен эксперт.