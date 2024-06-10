Что эффективнее для похудения: бег трусцой или интервальная ходьба

Джаррод Ноббе, национальный тренер USAW, рассказал о плюсах и минусах интервальной ходьбы и бега трусцой.

У интервальной ходьбы и бега трусцой есть уникальные преимущества. Однако для избавления от лишних килограммов нужно придерживаться выбранного вида деятельности и отдавать ему все свои силы.

Кроме того, имеют значение интенсивность и последовательность тренировок.

Интервальная ходьба может быть невероятно эффективной для сжигания жира, поскольку она сочетает в себе периоды высокоинтенсивных усилий с восстановлением. Это поддерживает ускоренную работу обмена веществ. Данный метод известен как высокоинтенсивная интервальная тренировка, и он особенно хорошо снижает вес.

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Бег трусцой повышает частоту сердечных сокращений и поддерживает её в таком состоянии. Также он задействует большие группы мышц, что приводит к значительному сжиганию калорий. Это отличный способ повысить выносливость и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, одновременно способствуя сжиганию жира.

Максимизировать сжигание жира и сохранить интерес к тренировкам поможет сочетание интервальных тренировок с ходьбой или бегом. Также профессионалы советуют всегда завершать тренировку заминкой и упражнениями на подвижность суставов.

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