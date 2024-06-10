Названа смесь продуктов, которая снимет усталость

При нерегулярном режиме сна могут возникнуть проблемы с засыпанием. Также вы можете часто просыпаться ночью. Избавиться от этого поможет одно натуральное средство.

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Комбинация мёда и соли может благотворно повлиять на организм, решить проблемы со сном, избавить от усталости. Для этого перед сном полезно съедать одну столовую ложку смеси мёда и гималайской соли.

Для создания полезного средства смешайте чайную ложку гималайской соли и пять чайных ложек мёда. Мёд снизит уровень орексина в мозге. Это вещество отвечает за бодрствование.

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Гималайская соль поможет вам быстрее уснуть. В смесь при этом важно добавлять органический мёд.

Также известно, что мёд защищает от рака, борется со старением, хроническими болезнями, способствует быстрому заживлению ран, улучшает пищеварение, поддерживает здоровье мозга.

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