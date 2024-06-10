Лето считается отличным временем, чтобы пополнить витаминный баланс своего организма. Особенно полны минералами и антиоксидантами сезонные фрукты и овощи. Об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Летом в рацион стоит включить такие овощи как кабачки, баклажаны, брокколи, белокочанную и цветную капусту. Также принесет пользу лук порей, репчатый лук, морковь и свекла.

Из фруктов стоит выбирать нектарины, персики и абрикосы, в которых содержатся множество витаминов и микроэлементов. Не стоит забывать и про зелень: шпинат, розмарин, мяту, щавель, крапиву.

Десерты в летнее время стоит заменять ягодами. Большое количество витаминов можно получить из вишни, черешни, земляники, красной смородины, малины, передает газета «Петербургский дневник».

В свою очередь врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала не покупать арбузы и дыни в июне, так как в них содержится большое количество нитратов. Стоит дождаться августа, передает Царьград.

В начале июня на рынках и в магазинах можно обнаружить сезонные овощи и фрукты, такие как персики, абрикосы, нектарины, томаты и огурцы.

Но агроном Владимир Викулов сообщил, что стоит быть внимательными при выборе продукции, чтобы избежать возможных проблем.