Кардиолог развеял главный миф о мороженом и летней жаре

Вопреки распространенному мнению, употребление мороженого в жару не поможет охладиться, рассказал NEWS.ru кардиолог Видновской КБ Минздрава МО Дмитрий Орловский. Медик объяснил, что данный продукт стимулирует пищеварение и ускоряет метаболизм, что приводит к «разогреву» организма.

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Мороженое работает как сладкая газировка, стимулируя организм ускорять метаболизм и вырабатывать тепло для переваривания дополнительных калорий. Съев мороженое, вы, возможно, временно охладите желудок, однако уже через полчаса все тело разогреется, — подчеркнул Орловский.



Педиатр Нисо Одинаева ранее рассказала, что нужно обратить внимание, есть ли безопасный спуск в воду, чтобы выбрать место для купания с детьми. Специалист подчеркнула, что в воде также не должно быть течения и посторонних предметов. По ее словам, перед купанием ребенка лучше не кормить, чтобы не спровоцировать судороги.

Эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко до этого посоветовал вдыхать одной ноздрей, а выдыхать из другой, чтобы защититься от перегрева на жаре. Он добавил, что также можно использовать палочку от мороженого при дыхании через рот. Кроме того, Бондаренко порекомендовал отказаться от употребления алкоголя, жареной и жирной пищи, а также совершать несколько глотков воды каждые 15 минут.