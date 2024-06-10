Врач назвала простой способ взбодриться утром

Врач-офтальмолог и телеведущий Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказал, какой простой способ помогает взбодриться утром лучше, чем кофе. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

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Коновалов призвал россиян по утрам делать зарядку.

«Утренняя гимнастика в течение 10-15 минут бодрит лучше, чем 50 миллилитров кофеина», — заявил врач.



Он добавил, что благодаря физической нагрузке по утрам у человека улучшаются память и концентрация внимания.

Ранее кардиолог Герман Гандельман назвал пользу хрена. По его словам, в этом продукте содержится вещество, которое защищает от рака.

Перед этим врачи Елена Малышева и Андрей Продеус раскрыли неочевидный фактор, который повышает риск развития онкологического заболевания. Они сообщили, что спровоцировать рак может длительный стресс.