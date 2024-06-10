«Перебор»: врач призвала не пугать людей раком от употребления картошки фри

Картофель фри не является самым полезным продуктом, но сравнивать вред от него с опасностью курения явно не стоит, написала эндокринолог доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале. По ее словам, не нужно пугать людей онкологическими заболеваниями от периодического употребления картошки, жареной во фритюре.

© Unsplash

Таким образом врач прокомментировала статью доктора Кэтрин Шанхан для британского таблоида Daily Mail, в которой она сравнила употребление одной палочки картошки фри с выкуриванием сигареты. Специалист объясняла это тем, что содержащиеся в масле для жарки альдегиды вызывают рак и другие заболевания.

По словам Павловой, не все альдегиды однозначно провоцируют онкологические заболевания, а только один из представителей этого класса — формальдегид. Поэтому говорить о вреде всех таких соединений неправильно. Врач отметила, что, если есть картошку фри очень редко, ничего страшного не случится.

Продукт не самый полезный, но сравнивать его по степени вредности с сигаретами — перебор. Ни к чему пугать всех раком от периодического употребления картошки фри, — считает эндокринолог.



Она подчеркнула, что большинство людей не едят жареный во фритюре картофель на постоянной основе. В то же время курящих на постоянной основе очень много, отметила Павлова.

Ранее врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко призвал запретить картошку фри, которая уничтожает культуру, как коронавирусная инфекция убивала население. Он также отметил, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» нельзя называть флагманом здорового питания, пока там не проведут корректировку линейки предлагаемых блюд.