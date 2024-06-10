Фитнес-тренер Анастасия Юрпалова назвала способы избавиться от живота за 10 минут в день. Ее слова приводит Men Today.

Перед тренировкой кора необходимо разогреться. Чтобы размять мышцы, эксперт рекомендовала выполнить несколько простых движений, например, ветряную мельницу и вращения туловища стоя. Далее Юрпалова предложила выбрать один из двух комплексов.

Первый комплекс состоит из четырех упражнений: отжимания в боковой планке (по 10 раз на каждую сторону), русские твисты (20 повторов) и ножницы в воздухе (30 повторов). Для усложнения можно использовать утяжелители, а новичкам можно подставлять ногу в планке. Круг повторяется на протяжении 10 минут с перерывами на отдых.

Второй комплекс состоит из семи упражнений: планка, приседания, боковая планка справа и слева, русские скручивания, ножницы в воздухе, отжимания в боковой планке и супермен. Каждое движение выполняется в течение 30 секунд, а затем повторяется с перерывами для восстановления.

Завершать тренировку должна заминка. Юрпалова посоветовала сделать небольшую растяжку или легкие прогибы.

Ранее Юрпалова перечислила упражнения для домашней тренировки, которые помогут исправить осанку. Она рекомендовала делать позу ребенка и «кошку».