Летом в жаркую погоду хочется охладиться любыми способами. Однако некоторые напитки могут быть опасными, поэтому их лучше избегать, заявляют эксперты.

В первую очередь речь идет об алкоголе, который на жаре приводит к обезвоживанию организма. Алкоголь обладает мочегонным эффектом, а также расширяет сосуды, что приводит к еще большему перегреву тела.

Вредны и кофеиносодержащие напитки. К ним относятся кофе, чай, энергетики, которые могут повышать артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Они опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Не рекомендуется пить сладкую газировку или лимонады, поскольку они вызывают вздутие и метеоризм. При этом в напитках содержится много сахара.

Холодные напитки таят в себе скрытую опасность. Они кажутся идеальным способом охладиться в жару, но могут вызвать спазм сосудов и привести к простуде. Слишком холодные напитки приводят к дискомфорту в желудке.

Эксперты рекомендуют пить воду, натуральные соки без сахара и травяные чаи. Вода поможет поддержать водный баланс в организме, а натуральные соки и чаи наполнят его витаминами и минералами.

Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, что единственным полезным свойством крабовых палочек является их низкая калорийность. Однако, по ее словам, данный продукт не стоит употреблять чаще раза в неделю.