Названы продукты, которые помогают отрастить волосы

К выпадению волос может привести избыток «мужских» гормонов — андрогенов, дефицит витаминов, а у женщин — обильные месячные. Предотвратить это могут разноцветные овощи и фрукты, а также мясо и печень. Об этом «Известиям» рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

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«Здоровье волос зависит от уровня андрогенов. При превышении нормы этих гормонов у мужчин и женщин наблюдается алопеция. Это зависит от состояния эндокринной системы, в первую очередь от щитовидной железы. К анемии и выпадению волос могут привести и чересчур обильные месячные. Еще одна из распространенных причин алопеции — недостаток витаминов, макро- и микроэлементов, которые укрепляют луковицы волос, прежде всего витаминов А, Е и селена, а также витаминов С, Д, витаминов группы В, PP — никотиновой кислоты, железа, кальция, калия, цинка, хрома», — рассказал Ионов.



Чтобы снизить риск выпадения волос, следует есть больше оранжевых, желтых, зеленых фруктов и овощей, содержащих каротины (витамин А). Также в рационе должно быть мясо и печень (источники железа) а также гречка, ростки пшеницы и другие злаки (источники витамина Е и селена).