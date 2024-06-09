Помогает ли «ледяная диета» сбросить вес

В целом ледяная диета предполагает употребление холодной пищи. Считается, что это снижает температуру тела изнутри и способствует похудению.

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Лена Бакович, зарегистрированный диетолог из Top Nutrition Coaching, отмечает, что при ледяной диете в рацион включается больше продуктов, имеющих низкую температуру. Это лёд, а также любые холодные продукты и/или напитки, если они не превышают расчётную ежедневную потребность/дефицит калорий.

Некоторые считают, что благодаря снижению температуры тела при помощи пищи можно увеличить скорость метаболизма и его функций. Это может ускорить снижение веса.

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Результаты одного исследования, опубликованного в International Journal of Circumpolar Health, показали, что быстрое погружение в холодную воду помогает сжечь калории и жировые отложения. Также воздействие холода может быть полезным для общего состояния здоровья: оно положительно влияет на появление стресса, диабета, резистентностьи к инсулину и другие заболевания, связанные со старением.

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