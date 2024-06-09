Доктор назвала специю, замедляющую развитие болезни Альцгеймера

Исследования зарубежных ученых показали, что куркума способна предотвратить болезнь Альцгеймера, а также другие нейродегенеративные патологии. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в телеграм-канале.

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Специалист объяснила, что нейродегенеративные заболевания – это те, которые сопровождаются воспалительными процессами, однако не кашлем или температурой. Внешних проявлений нет, что осложняет выявление недуга.

«Мы все бываем рассеяны, но понимаем, что речь идет о патологии, лишь когда человек начинает забывать все слишком часто, его сильно подводит интеллект. И даже в таком случае мы не связываем это с воспалением», – рассказала Павлова.



Эндокринолог отметила, что именно воспалительные процессы могут нарушать структуру мозга, из-за чего начинает страдать интеллект.

Куркума обладает противовоспалительным свойством, как и, например, острый перец. В далеком прошлом они использовались не только в качестве вкусовых добавок, но и как природные антисептики. Поэтому, как выразилась врач, нет ничего необычного в том, что исследования подтвердили положительное влияние данной специи на организм.

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