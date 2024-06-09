Врач рассказал, чем грозит употребление дрожжевого хлеба

Для поддержания здоровья костей важно внести изменения в свой рацион. Травматолог-ортопед Рустам Эфендиев рекомендует исключить из диеты сахар и дрожжевой хлеб, так как они могут негативно влиять на костную ткань. Вместо сахара можно употреблять сухофрукты, мед или варенье в умеренных количествах.

Также стоит предпочесть более сладкие фрукты и овощи, богатые природными сахарами. Дрожжевой хлеб лучше заменить на цельнозерновой или ржаной хлеб, приготовленный на закваске, так как они полезны для костей, сосудов и сердца. Важно также учитывать наличие фитиновой кислоты в злаках, которая может препятствовать усвоению минералов.

Однако крупы, такие как овсянка, гречка или кукуруза, необходимо обжаривать или ферментировать перед употреблением для нейтрализации этой кислоты. Уменьшение потребления кофеина и алкоголя также способствует лучшему всасыванию минералов. Рацион следует дополнять овощами, зеленью, сезонными фруктами и ягодами, а также принимать витаминно-минеральные комплексы для общего укрепления организма.