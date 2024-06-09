Ортопед назвал самые опасные виды спорта для позвоночника

Многие считают, что избавиться от боли в спине помогают тренировки, однако не все виды спорта одинаково полезны. Ортопед Маттиас Манке рассказал, от каких упражнений нужно отказаться.

Если вы постоянно сталкиваетесь с болями в спине, то лучше отказаться от футбола. Дело в том, при таком виде спорта туловищу приходится совершать много быстрых вращательных движений — что даёт дополнительную нагрузку на позвоночник.

Вы останавливаетесь, меняете направление, а затем снова ускоряетесь.

По этой же причине людям с болями в спине лучше отказаться от бадминтона, тенниса, волейбола и сквоша.

Если вы ищете вид спорта, безопасный для спины, выберите тот, в котором мало быстрых вращательных движений. Маттиас Манке рекомендует, например, скандинавскую ходьбу, езду на велосипеде или плавание.