Как похудеть за неделю до отпуска: совет от диетолога принца Гарри

Звездная диетолог Габриэла Пикок, известная тем, что успела поработать с принцем Гарри, дала несколько советов по экспресс-похудению в интервью The Sun.

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«Хотя достижение пляжных форм всего за одну неделю может показаться нереалистичным или нездоровым, есть простые изменения в образе жизни, которые может внести каждый, чтобы почувствовать себя увереннее и энергичнее за короткий промежуток времени», — заявила Габриэла Пикок в беседе с изданием.



О тренировках эксперт не сказала ни слова, зато дала целый ряд рекомендаций по питанию. Например, диетолог советует пить травяные чаи по утрам — они ускоряют обмен веществ. Второй лайфхак — пить воду, настоянную на огурце и лимоне, чтобы уменьшить вздутие живота (а значит, и объем). Кроме того, Пикок отметила, что тело может выглядеть «раздутым» из-за отечности. А чтобы с ней бороться, эксперт рекомендует заменить соль специями. Что касается самого рациона, нужно увеличить количество белка в целях сохранения мышечной массы и заменить вредные перекусы на здоровые, такие как хумус со свежими овощами, греческий йогурт или яйца.

Дольше чувствовать себя сытой помогут сложные углеводы — идеальным их источником будут киноа и коричневый рис. На этом список рекомендаций не заканчивается. Диетолог настаивает, что важно не забывать о клетчатке, столь необходимой для здорового пищеварения, и строго контролировать порции. И наконец, последний неотъемлемый ингредиент подготовки к лету по версии Пикок — здоровый сон.