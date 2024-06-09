Без алюминия, но с квасцами. Что должно быть в составе дезодоранта, чтобы он спасал в жару
Эксперт Кохтачева посоветовала в жару пользоваться дезодорантом с квасцами. Далеко не каждый дезодорант проходит испытание жарой. Особенно хорошо это чувствуется в транспорте в вечерний час-пик. Чтобы средство справлялось со своими обязанностями, нужно правильно его наносить — на чистую сухую кожу — и обновлять 1–2 раза в день. И перед покупкой обязательно проверить состав.
Чего не должно быть в составе дезодоранта
Спирт. Он будет пересушивать кожу и может вызвать раздражение.
Парабены и фталаты. Есть риск аллергической реакции.
Алюминий. Он блокирует потовые железы и может привести к нарушению естественной терморегуляции организма, объяснила рассказала руководитель производства Mui Thom Валерия Кохтачева.
Каким должен быть состав дезодоранта
Квасцы. Это природный минерал, который обладает антибактериальными свойствами, нейтрализует запах и препятствует размножению бактерий.
Натуральные экстракты алоэ вера, ромашки, зелёного чая. Они увлажняют и успокаивают кожу, снимают раздражение.
Эфирные масла. Они обладают антисептическими и дезодорирующими свойствами, а ещё будут придавать приятный аромат, сказала эксперт «Газете.ru».