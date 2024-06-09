Что должно быть в составе дезодоранта, чтобы он спасал в жару

Эксперт Кохтачева посоветовала в жару пользоваться дезодорантом с квасцами. Далеко не каждый дезодорант проходит испытание жарой. Особенно хорошо это чувствуется в транспорте в вечерний час-пик. Чтобы средство справлялось со своими обязанностями, нужно правильно его наносить — на чистую сухую кожу — и обновлять 1–2 раза в день. И перед покупкой обязательно проверить состав.

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Чего не должно быть в составе дезодоранта

Спирт. Он будет пересушивать кожу и может вызвать раздражение.

Парабены и фталаты. Есть риск аллергической реакции.

Алюминий. Он блокирует потовые железы и может привести к нарушению естественной терморегуляции организма, объяснила рассказала руководитель производства Mui Thom Валерия Кохтачева.

Каким должен быть состав дезодоранта

Квасцы. Это природный минерал, который обладает антибактериальными свойствами, нейтрализует запах и препятствует размножению бактерий.

Натуральные экстракты алоэ вера, ромашки, зелёного чая. Они увлажняют и успокаивают кожу, снимают раздражение.

Эфирные масла. Они обладают антисептическими и дезодорирующими свойствами, а ещё будут придавать приятный аромат, сказала эксперт «Газете.ru».