Как приготовить более полезную окрошку

Гастроэнтеролог Колесникова: колбасу в окрошке лучше заменить мясом. Жарким летом есть горячие и наваристые супы не всегда есть желание — выручают холодные. У россиян это чаще всего окрошка. Рецепт приготовления у каждого тут свой, но чаще всего назвать это блюдо полезным сложно. Всё потому, что в составе есть колбаса и несочетаемые продукты. Разбираемся, приготовить лучшую из версий окрошки.

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Как сделать окрошку полезнее

По словам врача-гастроэнтеролога и гепатолога высшей категории Марии Колесниковой, окрошку готовят на квасе, кефире, айране, минералке и лимонной кислоте. Квас, кефир и лимонка вызывают брожение в кишечнике. Процесс усиливается, если в окрошке есть ещё и колбаса. Такой набор продуктов может вызвать расстройство пищеварения, отметил медик.

Она посоветовала заменить колбасу в окрошке на мясо и готовить суп на кефире, тане или айране. Если вам по душе квас, то лучше всё-таки выбирать натуральный.

Индекс окрошки

За последний год стоимость набора продуктов для окрошки выросла на 12% в год. Продукты для четырёх порция этого блюда обойдутся в среднем в 687 рублей. Всего на продукты придётся потратить 1042 рубля. Ещё в 2023 году продукты стоили 921 рубля.

О том, за какие ингредиенты придётся заплатить больше, «Секрет» рассказал в этом материале.