Назван губительный для организма первый прием пищи

Большое количество насыщенных жиров, соль, консерванты - такие "ингредиенты" медики относят к основным разрушителям сердечно-сосудистой системы. Все это содержится в беконе, который в сочетании с яичницей стал распространенным вариантом первого приема пищи. Врачи объяснили, что будет, если регулярно на завтрак есть бекон.

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Диетолог, доктор медицинских наук Триста Бест отметила, что с одной стороны в беконе содержится белок - около трех-четырех граммов в одном ломтике средней толщины. С другой стороны - это переработанное мясо, в составе которого есть потенциально вредные добавки. Например, в беконе содержится фосфат натрия, употребление которого связано с более быстрым старением организма и возможным повреждением сосудов, передает Pronews.gr, ссылаясь на диетолога.

Впрочем, специалисты добавили, что сейчас на полках в магазинах можно встретить бекон, в котором количество консервантов сведено к минимуму. Но переедать все равно не стоит, особенно людям с повышенным кровяным давлением. Тут основной риск - рост артериального давления (а с ним и риск сосудистых катастроф).

Кроме того, соль в составе деликатеса делает внутреннюю поверхность сосудов более рыхлой. Это напрямую связано с последующим отложением холестерина и формированием атеросклеротической бляшки.

Кстати, врачи указали на нюанс. Стоит иметь в виду, что соль уже изначально присутствует в мясе и рыбе, яйцах. Так, мясные блюда, которые приготовили без соли, уже содержат порядка трех-четырех граммов соли.

Ранее в журнале Nutrients был опубликован отчет, согласно которому регулярное употребление обработанного мяса провоцирует онкологические риски. Речь идет о заболеваниях желудка, пищевода, толстой кишки и поджелудочной железы. Однако уточняется, что возникновение недугов также зависит от других факторов - образа жизни, который включает физическую активность, наличия вредных привычек и так далее.