Психолог рассказал о техниках быстрого засыпания при пробуждении ночью

Уснуть после пробуждению ночью помогают техники дыхательной и мышечной релаксации. Об этом "Радио 1" рассказала клинический психолог Анастасия Кардиакос.

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Помочь уснуть при пробуждении среди ночи может методика последовательной мышечной релаксации. При этом нужно последовательно расслабить каждую мышцу на выдохе: на лице, на пальцах, ногах. На выдохе нужно фокусироваться на той части тела, которую нужно расслабить. Врач отметила, что при выполнении этой методики люди часто понимают, что у них были зажаты скулы или неудобно лежала нога.

"Есть еще метод фонарика. Мы фонариком просвечиваем аккуратненько себя изнутри. Таким теплым фонариком, который помогает расслабиться. И последовательно расслабляем мышцы. Это расслабление со вниманием обязательно происходит на выдохе", — пояснила эксперт.



Также есть дыхательная методика "4 — 7 — 8", которая позволяет из стрессового активного дыхания перейти в спокойное. Нужно растянуть вдох на четыре счета, задержать дыхание на восемь счетов и выдохнуть. При этом главное - чтобы выдох был длиннее вдоха.