В Индии раскрыли, какой овощ поможет сбросить вес и улучшить здоровье

Брокколи может помочь не только для снижения веса, но и для улучшения иммунитета, здоровья глаз и кожи. Она также помогает регулировать уровень сахара в крови и способствует сохранению плотности костей, сообщает CNN NEWS18.

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«Для людей, пытающихся похудеть, добавление брокколи в свой рацион может быть хорошим вариантом. Она богата клетчаткой и калием и содержит мало калорий <…> Брокколи также богата витаминами и питательными веществами, которые помогают укрепить нашу иммунную систему», — пишет телевизионное подразделение CNN в Индии NEWS18.



Уточняется, что брокколи повышает плотность костей и снижает риск сердечного приступа.

Также в материале подчеркивается, что брокколи обладает множеством полезных веществ, таких как: клетчатка, минералы, витамины, антиоксиданты и кальций. Высокое содержание воды в составе овоща помогает поддерживать высокий уровень энергии и способствует охлаждению тела в жару. Кроме того, брокколи облегчает процесс пищеварения и положительно влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта.

Ранее врач-диетолог Майкл Мосли сообщил, что высокобелковая диета способствует уменьшению талии. По его словам, день лучше начинать с блюд из яиц, а на обед или ужин стоит уделить внимание мясу и рыбе. В марте URA.RU рассказывало 10 советов, как правильно похудеть. В частности, Национальный институт здоровья рекомендовал есть медленно, а также создать дефицит калорий.