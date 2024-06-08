Доктор перечислил продукты, которые угрожают усилению запаха пота

Запах пота может становиться более интенсивным при некоторых заболеваниях, а также при размножении бактерий на поверхности кожи. Об этом рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

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"На усиление запаха пота влияют выдержанные сыры, специи, сладости, сладкие молочные продукты — такие как мороженое", — отметила эксперт.



Врач добавила, что с потом выходит больше углеводов. При этом к нему может присоединиться бактериальная флора, которая и является источником запахов.

Эксперт добавила, что на состав пота, а соответственно, и на его запах влияет переедание. Павлова пояснила, что человек с избыточной массой тела прикладывает гораздо больше усилий, чтобы переносить свой вес. Поэтому он будет и потеть обильнее, объяснила эндокринолог в интервью радио Sputnik.

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