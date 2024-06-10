Ученые из Шотландии и Германии пришли к выводу, что употребление большого количества мяса может способствовать ускорению биологического старения. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщил журнал Nature Communications.

Специалисты выяснили, что употребление большого количества мяса может увеличить уровень оксида N-триметиламина в организме, который запускает процессы старения. Эксперты рекомендуют сократить содержание мяса в рационе, заменив его на бобовые.

Исследование подчеркивает необходимость соблюдать правила сбалансированного питания. Помимо этого, ученые подняли этот вопрос на уровне общественного здравоохранения, сообщили в журнале Nature Communications.

В зависимости от типа мяса количество его потребления может быть разным. О том, как часто можно есть жирную вариацию этого белкового продукта, рассказала диетолог Мария Герасимова. Специалист пояснила, что нежирное мясо допустимо употреблять ежедневно, однако более жирное — не чаще чем дважды за неделю.

Свинина содержит много полезных веществ для организма, поэтому доводы об отсутствии пользы такого мяса не соответствуют действительности. Об этом сообщила диетолог Людмила Микитюк.