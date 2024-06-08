Врачи рассказали, как не набирать лишний вес и к чему он приводит

Медики отметили: избыточный вес накапливается, когда человек не расходует всю энергию, приобретаемую из продуктов питания. Поэтому создается ее запас в виде жиров.

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Лишний вес влияет не только на фигуру, но и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, меняются обменные процессы, развивается инсулинорезистентность, повышается уровень холестерина, нарушается кровообращение.

Поэтому так важно продумать свой рацион питания. Например, если ежедневно съедать от 400 граммов свежих фруктов и овощей, то можно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме этого, необходимо минимизировать потребление алкоголя. И не только потому, что многие из напитков калорийны. Дело еще в том, что "градусы" способствуют потере контроля над организмом и есть риск переедания.

Медики также советуют больше двигаться. Даже обычная прогулка способна постепенно улучшить работу сердца и "согнать" лишние калории.