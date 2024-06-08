Нутрициолог объяснил, как правильно пить воду в жару

В столичном регионе с самого начала лета устоялась жаркая погода. О том, как в таком температурном режиме правильно пить воду, рассказала нутрициолог Анастасия Тарасова.

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Специалист пояснила, что не стоит компенсировать воду другими напитками. В нее также не следует добавлять дополнительные продукты. Например, фрукты или подсластители. Это, по мнению нутрициолога, лишь нагружает пищеварение.

"Летом мы теряем много электролитов, минералов и солей из-за потоотделения, поэтому обычная вода без добавок — лучший выбор. Можно добавить дольку лимона для вкуса, но не больше", — пояснила Тарасова.



При этом минералку необходимо потреблять только по рекомендации медиков, передает «ТСН 24».

Эксперт рассказал о продуктах, которые помогут охладиться в летнюю жару. Он поделился, что справиться со зноем помогут продукты и блюда тайской и индийской кухонь.

В жару человек склонен терять аппетит, поэтому в летнее время эксперты рекомендуют добавить в рацион легко перевариваемые продукты. Идеальный рацион перечислила диетолог Елена Соломатина.