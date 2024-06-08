Эксперты рассказали о целебных свойствах привычного овоща

Давно известно, что еда должна быть полезной, а если она ещё и вкусная – это вообще замечательно.

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К категории полезных и вкусных продуктов издревле относятся овощи. Но есть среди них – настоящий король. Этот овощ можно встретить почти на каждом столе: он входят в состав салатов, супов, вторых блюд, его можно запекать, фаршировать, мариновать и даже делать из него коктейли. Речь идёт о помидоре, передаёт издание «Кубанские новости».

Помидоры содержат множество витаминов и минералов, способствующих поддержанию здоровья. Регулярное потребление этого овоща в свежем виде значительно укрепит иммунную систему. Большое количество витамина С, которым богаты помидоры, помогает организму справляться с инфекциями и препятствует развитию простудных заболеваний.

Кроме того, помидоры оказывают благотворное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. Низкое содержание натрия и высокое содержание калия в них помогают контролировать артериальное давление и предотвращать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Помидоры содержат и антиоксидантный ликопин, который помогает бороться с вредными свободными радикалами в организме и обладает противораковыми свойствами.

При этом регулярное употребление помидоров даже может снизить риск развития некоторых видов онкологии, включая рак желудка, простаты и лёгких.

Ещё одним полезным свойством помидоров является их способность улучшать зрение, а благодаря содержанию клетчатку, этот овощ ещё и способствует нормализации пищеварения, предотвращает запоры.

Также помидоры богаты витаминами группы В, которые необходимы для поддержания нервной системы в хорошей форме.

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