Популярный напиток оказался смертельно опасен

Образующиеся в глубоких венах тромбы очень опасны для жизни. Оказалось, что один популярный напиток увеличивает вероятность их появления в сосудах.

Исследователь Мэтью Поммеренинг и его коллеги из Научного центра здравоохранения Техасского университета в Хьюстоне выяснили, что энергетики не просто вызывают слипание тромбоцитов, но и провоцируют целый ряд сердечно-сосудистых осложнений от аритмии до внезапной остановки сердца.

Энергетические напитки, которые набирают популярность, повышают риски образования гелеобразных сгустков на стенках артерий и вен. Об этом свидетельствуют результаты исследований, которые проводились на группе людей в возрасте от 18 до 40 лет. У тех, кто пил энергетики, наблюдалось сильное увеличение в крови количества слипшихся тромбоцитов.

Ранее доктор Александр Мясников заявил, что обезвоживание, курение, хронические болезни легких и почек являются причинами повышенного уровня гемоглобина. По его словам, также причиной может быть прием мочегонных и слабительных препаратов.

До этого врач-инфекционист, терапевт и нутрициолог Евгений Батаев заявил, что общий клинический анализ крови необходимо сдавать хотя бы раз в год. По его словам, сдавать ОАК рекомендуется даже в том случае, если нет никаких жалоб на здоровье.