Фастфуд нельзя называть флагманом здорового питания, заявил NEWS.ru врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, нужно предоставлять линейку продуктов, учитывая многонациональную кухню России и запретить картошку-фри, которая уничтожает культуру, как коронавирусная инфекция убивала население.

Фастфуд нельзя называть флагманом здорового питания. Нельзя. Над этим надо работать. Пользуясь возможностью, обращаюсь к руководству [«Вкусно — и точка»]. Они, я надеюсь, не готовят пиццу, эти лапти разогретые с просроченной колбасой. До флагмана здорового питания он еще не дотягивает. Нужно предоставлять линейку продуктов, учитывая нашу многонациональную культуру питания, нашей кухни. У нас одних блюд несколько десятков тысяч, — заявил он.



Также Онищенко выразил надежду, что новый владелец сети ресторанов обеспечит поддержание уровня технологического оснащения, чтобы было сохранение цепочки производства блюд на самом современном уровне. Когда «Макдоналдс» только открылся в Москве, он был самым современным, напомнил врач.