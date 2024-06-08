Чем питаться пожилым для здоровья сердца и снижения холестерина

Чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте, нужно правильно выстроить питание. Советы дал кардиолог Сергей Васильев.

© Красный Север

Эксперт подчеркнул, что предрасположенность к тромбозам можно уменьшить, если регулярно употреблять правильные жиры.

«Хорошие помогают предотвратить развитие атеросклероза. Плохие увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснил врач в беседе с «Вечерней Москвой». Цитату приводит «Лента.ру».



Он порекомендовал включить в рацион оливковое масло, орехи, рыбу. Эти продукты улучшают состояние сердца и сосудов. При этом следует ограничить сосиски и колбасы, молочные продукты, пальмовое и кокосовое масла — они способствуют росту «плохого» холестерина и повышают риск образования атеросклеротических бляшек.

Кроме того, пожилым нужно контролировать артериальное давление, уровень сахара в крови, следить за весом тела.

Ранее нутрициолог объяснил, почему не похудеть без спорта. По мнению эксперта, для успешного избавления от лишнего веса нужно меньше есть и больше двигаться.