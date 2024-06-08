Что будет, если заварить чай дважды

Многие люди заваривают один чайный пакетик несколько раз, стремясь сэкономить. Но так ли это безопасно?

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Многократное использование одного и того же чайного пакетика для заваривания может казаться экономичным решением, но, по мнению диетологов, оно не приносит пользы здоровью, сообщает издание «МК».

Тем не менее, это не приносит ожидаемой пользы, поскольку чайный лист в пакетике обычно измельчен. Мелкий размер листа способствует быстрому высвобождению полезных веществ в горячую воду, и при повторном заваривании большинство из них уже будут извлечены, что делает напиток менее ароматным и полезным.

Эксперты также предостерегают, что многократное заваривание чайного пакетика может отрицательно сказаться на здоровье, особенно если между завариваниями проходит значительное время.

Это связано с возможным образованием на поверхности напитка вредных полифенолов, которые могут стать средой для развития плесени и бактерий.

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