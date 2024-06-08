Заслуженный врач России Ольга Шарапова рассказала, какой бульон самый полезный для здоровья человека.

В интервью «Спорт-Экспрессу» она заявила, что это суп, приготовленный на овощах. По словам специалиста, такой бульон богат витаминами и минералами, а также способствует укреплению иммунитета и улучшению пищеварения.

При этом она отметила, что в отличие от мясных, овощной бульон содержит меньше жиров и холестерина.

Кроме того, данное блюдо снижает риск развития онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта, помогает бороться с воспалениями, которые приводят к диабету, артриту и болезням сердца.

«Бульон предотвращает катаракту и идёт на пользу зрению, – отметила Шарапова. – Но важно выбирать правильные овощи. Варёная морковь богата бета-каротином, который преобразуется в витамин А. Именно он поддерживает здоровье глаз».



Помимо этого, рассказала врач, овощной бульон, благодаря высокому содержанию клетчатки, хорошо насыщает, что позволяет контролировать чувство голода.

«Однако полностью отказываться от животной пищи не рекомендуется. Так как так в мясе содержатся незаменимые аминокислоты, которые важны для человеческого организма», - резюмировала заслуженные врач России.



Как ранее сообщала «Свободная Пресса», известный российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в костном бульоне пользы в разы меньше, чем вреда.