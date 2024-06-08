Диетолог рассказал, чем вредна сладкая газировка

Всех любителей сладких газированных напитков предупредили об опасности их употребления. Все оттого, что такое питьё способствует вымыванию кальция из костей и зубов за счет наличия фосфатов.

«Если всё-таки вы заботитесь о своем здоровье и любите газировку, то ее можно употреблять, но это должно быть в меру. Если любите, то употребляйте нечасто, по праздникам - это не должно быть системой. Плюс там полно фосфата, а фосфаты вымывают кальций из организма», - рассказала РИА Новости главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Московской области, заведующая областным диетцентром ГБУЗ МО МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Инна Пичугина.



Если же пить сладкую газировку на постоянной основе, то это грозит набором лишнего веса, сахарным диабетом, разрушением зубов. Помимо того, указала диетолог, газировку не стоит употреблять при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта.

«В жару надо есть здоровую пищу. То есть это достаточное количество фруктов, овощей, зелени, пить достаточное количество жидкости, но это не должны быть соки сладкие или газированные напитки, так как они сладкие, плюс шипучие, плюс содержит много фосфата. Надо пить просто чистую воду, это лучше всего», - дала совет Пичугина.



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