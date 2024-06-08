Развенчан миф о хлебцах как более полезной альтернативе хлебу

Производители и маркетологи предлагают потребителям широкий спектр товаров, которые якобы являются более полезными, низкокалорийными, витаминизированными, чем привычные и знакомые всем с детства продукции. Например, хрустящие хлебцы как альтернатива хлебу. Об этом «Газете.Ru» рассказал преподаватель кафедры Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов.

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По словам эксперта, в зависимости от технологии производства хлебцы делят на два вида: выпечные и экструзионные.

«Первые выпекают из тонко раскатанного теста. Вторые готовятся по принципу попкорна, но каждое зернышко не лопается, а прилипает к соседнему. На прилавках можно встретить хлебцы практически из всех видов зерновых культур: ржи, пшеницы, кукурузы, овса, гречки, а также мультизлаковые», — объяснил он.



Что касается калорийности хлебцев, то в целом они гораздо питательнее, чем хлеб.

«Калорийность выпечных хлебцев составляет примерно 300 ккал на 100 г, а калорийность ржаного хлеба — 165 ккал на 100 г. Другой вопрос: в каком количестве употреблять тот или иной продукт. Хлебцы более легкие, для перекуса достаточно съесть 1-2 пластины, это 5-10 грамм. Средний же кусок хлеба — это 25-35 грамм», — сказал специалист.



Еще один аргумент сторонников хлебцев — это отсутствие в них дрожжей, в отличие от обычного хлеба. Однако это — маркетинговый ход.

«В процессе выпечки все дрожжевые культуры исчезают уже в первой зоне выпечки, так что, опираясь на биохимию, можно смело утверждать, что весь хлеб является бездрожжевым», — подчеркнул Бурматнов.



Чтобы выбрать по-настоящему полезные хлебцы, нужно внимательно изучать их состав. Некоторая продукция содержит сахар, в том числе скрытый сахар, соль, маргарин, консерванты и усилители вкуса. Идеальный состав — цельнозерновая мука или цельные зерна. Допустимо содержание зерновых смесей, орехов, семян, овощей, зелени, фруктов и ягод.

«В целом, не стоит слишком демонизировать обычный хлеб. Это не настолько калорийный продукт, как принято считать. Например, в ста граммах белого пшеничного хлеба содержится примерно 250 калорий. Энергетическая ценность такого же количества грецких орехов составляет 650 калорий, копченой колбасы — 325 калорий. Чаще всего лишние калории попадают в рацион не от куска хлеба, съеденного с супом, а от того, что мы кладем сверху или чем мажем этот кусок», — резюмировал эксперт.



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