Как по отражению в зеркале понять, что стресс губит красоту

Долгосрочный стресс и повышенная тревожность зачастую проявляются не только на психоэмоциональном, но и на физическом уровне. Одним из ярких признаков этого состояния является так называемое «кортизоловое тело», характеризующееся целым комплексом неприятных симптомов.

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Дело в том, что при стрессе организм начинает вырабатывать повышенные объемы гормона кортизола, который играет важную роль в регуляции жизненно важных функций — кровяного давления, метаболизма, уровня сахара в крови. В краткосрочной перспективе кортизол помогает быстро мобилизовать ресурсы для экстренного реагирования. Но при хронических стрессовых перегрузках избыток этого гормона становится настоящей проблемой.

Специалисты отмечают, что стабильно высокий уровень кортизола приводит к развитию воспалительных процессов в организме, дисбалансу гормонов, нарушению работы пищеварительной и иммунной систем. В результате человек начинает сталкиваться с целым комплексом неприятных симптомов.Например, одним из ярких признаков «кортизолового тела» может стать отечность лица.

Также нередко наблюдается повышенная болевая чувствительность, снижение иммунитета и склонность к простудным заболеваниям. Нередко повышение уровня кортизола негативно сказывается на половом влечении и менструальном цикле. Кроме того, могут проявляться проблемы с кожей, экземы, псориаз, неустойчивая терморегуляция и, как следствие, набор лишнего веса, расстройства пищеварения.

Специалисты также подчеркивают, что чрезмерные выбросы кортизола в ответ на стресс провоцируют и ряд психологических проблем — плохое настроение, тревожность и даже депрессию.

Учитывая весь спектр негативных последствий, пришло время разобраться, как справиться с «кортизоловым телом». Эксперты рекомендуют комплексный подход, включающий в себя как изменения образа жизни, так и отказ от некоторых привычек.

Например, специалисты советуют отказаться от ежедневного употребления крепкого кофе, так как кофеин также способствует стрессовой реакции организма. Взамен можно выбрать какао, богатое флавоноидами, которые, напротив, снижают уровень кортизола.

Кроме того, рекомендуется отложить просмотр новостных лент и общение в социальных сетях сразу после пробуждения. Установка будильника на несколько минут позже подъема позволит мозгу плавно включиться в активный режим, без резкого перехода от релаксации ко стрессу. Не менее важно уделять время практикам осознанности и дыхательным техникам, которые способны значительно нивелировать симптомы стресса. А вот тяжелые физические нагрузки могут, наоборот, провоцировать всплеск кортизола, поэтому лучше отдавать предпочтение спокойным, размеренным занятиям.

Наконец, пристальное внимание следует уделить своему рациону питания. Диетологи рекомендуют отказаться от вредных продуктов в пользу более полезных — овощей, фруктов, цельных зерен. Такие корректировки помогают не только снизить уровень кортизола, но и комплексно улучшить состояние организма.Комплексный подход к снижению стрессовой нагрузки и нормализации гормонального баланса — вот ключ к избавлению от неприятных симптомов «кортизолового тела». Внимательно отнеситесь к сигналам своего организма и не стесняйтесь обратиться за помощью к врачу, если сохраняются стойкие проблемы.