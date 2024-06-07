Елена Малышева рассказала о пользе утренней зарядки

Если вы задумываетесь начинать каждый день с зарядки, но пока не находите для этого времени, аргументы в ее пользу смогут вам помочь решиться. О разминке по утрам рассказала Елена Малышева.

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В эфире шоу «Жить здорово!» и «Здоровье» Елена Малышева и ее коллеги освещают новости медицины, говорят о болезнях, профилактике и лечении. Форма, в которой Елена Васильевна доносит до зрителей знания в области здоровья, не всем нравится, однако программы существуют уже много лет и пользуются неизменным успехом. Простые советы, если их применять на практике, помогут улучшить здоровье и качество жизни, в этом сомнений нет.

В недавней программе «Жить здорово!» команда ведущих вышла на улицу и провела зарядку. Для чего каждое утро уделять физическим упражнениям?

Когда люди делают утреннюю гимнастику в течение 10-15 минут бодрит лучше 50 мг кофеина. Утренняя гимнастика получает память и концентрацию, а также положительно воздействует на нервные клетки — образуя новые нейронные связи. Это настоящая профилактика деменции!

Несложные упражнения с утра снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний — инфаркта, инсульта. А еще гимнастика с утра способствует остроте зрения и укрепляет иммунитет. 20 и более минут способствует выбросу лимфоцитов, которые защищают от вирусов и бактерий.